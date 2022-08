Tennis: Cincinnati, Berrettini fuori al 1° turno

I progressi, tanti, rispetto al ko contro Carreno-Busta a Montreal si sono visti, ma una prestazione complessivamente buona non è bastata a Matteo Berrettini, uscito subito di scena anche nel "Western & Southern Open", settimo ATP Masters 1000 in calendario, che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio. Nella notte italiana il 26enne romano, n.15 del ranking e 12 del seeding ha ceduto dopo una battaglia di quasi tre ore, allo statunitense Frances Tiafoe, n.25 ATP. Una partita vivace e spettacolare, giocata bene da entrambi, ma con l'americano un filo più determinato e coraggioso ai limiti dell'incoscienza, spinto dal tifo del pubblico di casa.