Serena Williams annuncia prossimo ritiro dal tennis

La star statunitense del tennis Serena Williams ha annunciato oggi che "è iniziato il conto alla rovescia" per il suo ritiro "Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di muoverci in una direzione diversa", ha detto la 40enne vincitrici di 23 titoli del Grande Slam in un post su Instagram. "Quel momento è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Mio Dio, mi piace il tennis. Ma ora è iniziato il conto alla rovescia - ha proseguito la campionessa -. Devo concentrarmi sull'essere una mamma, i miei obiettivi spirituali e scoprire finalmente un'altra, eccitante Serena. Mi godrò queste prossime settimane".

