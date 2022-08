Tennis: nella classifica Wta dominio assoluto della Swiatek

(ANSA-AFP) - PARIGI, 08 AGO - La polacca Iga Swiatek mantiene saldamente la testa della classifica Wta di tennis, davanti all'estone Anett Kontaveit e alla spagnola Paula Badosa, nuova numero 3 del mondo al posto della greca Maria Sakkari. Swiatek, 21 anni, ha quasi il doppio dei punti rispetto alla seconda (8.396, contro 4.476). Incoronata domenica a San José, la russa Daria Kasatkina, salita di tre posizioni, ha ottenuto il miglior ranking in carriera, ed è ora al 9/o posto. La statunitense Danielle Collins è scesa di otto posizioni e adesso è 17/a.

Classifica Wta: 1. Iga Swiatek (Pol) 8.396 punti 2. Anett Kontaveit (Est) 4.476 3. Paula Badosa (Spa) 4.190 (+1) 4. Maria Sakkari (Gre) 4.190 (-1) 5. Ons Jabeur (Tun) 4.010 6. Aryna Sabalenka (Blr) 3.366 7. Jessica Pegula (Stati Uniti) 3.116 8. Garbine Muguruza (Spa) 2.886 9. Daria Kasatkina (Rus) 2.800 (+3) 10. Emma Raducanu (Gbr) 2.772 11. Coco Gauff (Stati Uniti) 2.746 12. Belinda Bencic (Svi) 2.635 (+1) 13. Leylah Fernandez (Can) 2.534 (+1) 14. Karolina Pliskova (Cze) 2.532 (+1) 15. Simona Halep (Rom) 2.415 (+1) 16. Jelena Ostapenko (Let) 2.302 (+1) 17. Danielle Collins (Stati Uniti) 2.273 (-8) 18. Veronika Kudermetova (Rus) 2.220 (+1) 19. Barbora Krejcikova (Cze) 2.163 (-1) 20. Victoria Azarenka (Blr) 2.076. (ANSA-AFP).