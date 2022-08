Tennis: Medvedev torna al successo, suo il torneo a Los Cabos

(ANSA) - LOS CABOS, 07 AGO - Il numero 1 del mondo Daniil Medvedev è tornato con successo, aggiudicandosi il torneo di Los Cabos, in Messico, dopo un mese e mezzo di assenza, dove ha vinto il primo titolo della stagione, battendo il britannico Cameron Norrie per 7-5, 6-0. Il russo, che fra tre settimane difenderà il proprio titolo agli Us Open, dove lo scorso anno aveva privato Novak Djokovic di un rarissimo Grande Slam in calendario, sta iniziando alla perfezione l'estate nel continente americano, che lo vedrà tornare in campo al Canada Open, la prossima settimana, al Masters 1000 di Montreal (vinse a Toronto lo scorso anno), prima di proseguire con quello di Cincinnati. (ANSA).