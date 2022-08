Tennis: Medvedev in finale a Los Cabos, n.1 fino a Us Open

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Con il successo contro il serbo Miomir Kecmanovic (7-6 6-1) nella semifinale del torneo Atp di Los Cabos, Daniil Medvedev, oltre a raggiungere la finale resterà numero 1 del mondo fino allo US Open. Con questo risultato, alla luce dell'assenza prolungata del numero 2 ATP Alexander Zverev che peraltro perderà i 1000 punti del titolo vinto un anno fa a Cincinnati, Medvedev resterà in vetta alla classifica fino alla fine dello US Open, dove si presenterà da campione in carica. (ANSA).