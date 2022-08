Tennis:Wta San Josè; Gauff supera Osaka e vola ai quarti

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Coco Gauff nella sera di San Jose ha dato spettacolo contro Naomi Osaka, superata 6-4 6-4 raggiungendo così i quarti di finale.

"Penso di essere migliorata in tutti gli aspetti - ha detto la 18enne statunitense -. Naomi da fondo è una delle migliori, oggi però le ho tenuto testa, ho vinto molti più punti da dietro di lei. E questo dimostra i miei progressi. Le tante ore in campo nelle ultime tre settimane stanno pagando".

Ai quarti Gauff affronterà la spagnola Paula Badosa che ha rischiato l'eliminazione contro Elizabeth Mandlik, la figlia di Hana Mandlikova (icona del tennis ceco, inserita nella Hall of Fame) arrivata per ben due volte a servire per il match nel terzo set.