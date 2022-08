Tennis: Sinner "punto a essere un giocatore migliore"

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "Sono molto contento, arrivo da una stagione dura. Ho lavorato con impegno per arrivare a essere un giocatore migliore". Jannik Sinner, che non giocherà l'Atp 500 di Washington, ma tornerà in campo direttamente a Montreal, per il primo dei due Masters 1000 di agosto che anticipano lo Us Open, ha commentato così il successo nel torneo di Umago (Croazia).

L'altoatesino ha battuto in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz. "Il momento che ha cambiato la partita - sottolinea l'azzurro - è stato il terzo game del terzo set. In quella situazione dovevo rimanere in partita e l'ho fatto. Lui ha sbagliato di più, io sono contento di aver portato a casa quel game. Da quel momento sono riuscito ad alzare il mio livello".

(ANSA).