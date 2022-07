Wta Varsavia: Paolini eliminata in semifinale

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Si ferma in semifinale il cammino nel torneo Wta di Varsavia per l'azzurra Jasmine Paolini. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.58 del ranking, è stata sconfitta in due set dalla francese Caroline Garcia (n.45) con il punteggio di 6-1, 6-2, in circa un'ora di gioco.

Garcia ha ribadito il suo momento positivo con l'italiana dopo aver battuto ieri la n.1 del mondo, e 'beniamina di casa', Iga Swiatek nei quarti di finale. In finale affronterà la romena Ana Bogdan, n.108. (ANSA).