Tennis: Errani e Cocciaretto avanti a Varsavia

(ANSA) - VARSAVIA, 27 LUG - Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto hanno superato il primo turno del torneo 'BNP Paribas Poland Open', torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari in corso sulla terra rossa di Varsavia.

La Errani, il cui incontro era stato rimandato ieri per la pioggia, si è imposta sull'olandese Arantxa Rus per 6-1 5-7 6-4.

Cocciaretto ha invece battuto la polacca Martyna Kubka per 6-2 6-3. (ANSA).