Musetti in semifinale ad Amburgo

(ANSA) - AMBURGO, 22 LUG - Lorenzo Musetti si è qualificato per le semifinali del torneo Atp 500 di Amburgo, che si sta avviando alle battute conclusive sulla terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium della metropoli anseatica.

Nell'incontro di valido per i quarti, il tennista di Carrara ha battuto per 6-4 6-4, in un'ora e mezza di gioco, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n.35 Atp.

Si è qualificato per le semifinali anche l'altro spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie n.1, che ha superato per 6-0 6-2 il russo Karen Kachanov. (ANSA).