Torna grande tennis a Firenze, a ottobre Atp 250 Unicredit Open

(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - Presentato a Palazzo Vecchio l'UniCredit Firenze Open, il torneo Atp 250 che segna il ritorno, dopo 28 anni, del grande tennis nel capoluogo della Toscana. Il torneo si svolgerà dal 10 al 16 ottobre 2022 negli spazi del nuovo Palazzo Wanny, su campi in Green Set, con l'ex tennista Paolo Lorenzi (già numero 33 Atp nel 2017) in veste di direttore. L'ultima volta che il circuito Atp fece tappa a Firenze fu nel 1994, quando il torneo si giocava sulla terra rossa.

"Il fatto che l'Atp abbia assegnato alla Fit l'organizzazione di ben due tornei - ha spiegato Angelo Binaghi, presidente Fit, riferendosi anche all'Atp 250 che si giocherà a Napoli dal 17 al 23 ottobre - rappresenta un ulteriore riconoscimento delle capacità organizzative della Federazione". Il presidente e ad di Sport e salute, Vito Cozzoli, in collegamento video, ha sottolineato che "il matrimonio tra Atp e Firenze porterà prestigio sia al grande tennis sia alla città. E' un matrimonio cui Sport e salute ha lavorato a lungo". (ANSA).