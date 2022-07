Tennis Club Parioli, il tempio del tennis festeggia l'estate

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Da tempio del tennis cittadino a tempio della movida romana per una tiepida notte, il passo è breve. Il Tennis Club Parioli, lo storico circolo a Largo Uberto de Morpurgo, ha celebrato l'estate con una festa che ha entusiasmato a bordo piscina i suoi 250 selezionatissimi ospiti.

Accolti dal vicepresidente del Circolo Roberto De Lieto Vollaro e dal direttore sportivo Andrea Valentini, gli invitati (vestiti 'total white' per l'occasione') si sono goduti prima un aperitivo con vista sul tramonto, e poi, mentre il sole lasciava spazio alle stelle, hanno soddisfatto il palato con una squisita cena a buffet. L'evento, organizzato tra gli altri da Antonio Sica Amaduzzi, Giuliano Scafati e Andrea Garelli, poteva contare su di una PR di valore come Adriana Biondi e anche sull'estro in console del dj Emanuele 'Lele' Vesci, un'istituzione musicale di Roma Nord, che ha fatto ballare gli ospiti del Parioli fino alle ore piccole. "Dopo tante chiusure e privazioni ricominciare è una soddisfazione. Vedere questo circolo pieno di gioventù ci riempie di orgoglio, cercheremo di organizzare altre feste come questa", afferma Andrea Garelli, consigliere del circolo.

"Fondamentale è stato il supporto di Centri Porsche di Roma".

