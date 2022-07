Tennis: Barty, amo il golf ma non sarà il mio mestiere

(ANSA) - MELBOURNE, 19 LUG - Ashleigh Barty, ex numero 1 del tennis mondiale ritiratasi a sorpresa lo scorso marzo, ha respinto l'idea di tornare nel mondo dello sport professionistico diventando una golfista, nonostante il suo talento. "Amo il golf, è uno dei miei hobby, ma non diventerà il mio lavoro - ha detto alla radio di Melbourne - Non sento né il bisogno né la voglia di praticare di nuovo uno sport professionistico, in particolare il golf. Mi piace, come uscire con i miei amici, ma no grazie, non fa per me", ha aggiunto.

A soli 25 anni, mentre era al top del tennis e poche settimane prima aveva vinto gli Australian Open davanti al pubblico di casa, Barty aveva sorpreso il mondo dello sport annunciando il ritiro per "inseguire altri sogni". Affermata golfista - aveva vinto un torneo su un campo vicino a Brisbane disegnato dal grande campione australiano Greg Norman durante l'emergenza sanitaria, durante la quale ha preferito rimanere in Australia - Barty è anche un'abile giocatrice di cricket. Da quando si è ritirata, Barty ha pubblicato una serie di libri per bambini, "Little Ash". (ANSA).