Tennis: Schiavone lancia un nuovo 'laboratorio' di talenti

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Francesca Schiavone lancia un laboratorio per talenti: nasce, infatti, lo Schiavone Team Lab, presentato oggi nell'Aspria Harbour Club Milano. "È un progetto nato dalla mia passione per il tennis - commenta l'ex numero 4 del mondo, prima vincitrice italiana del Roland Garros -. Dopo quasi 20 anni di risultati ad alto livello, e una parentesi da allenatrice, questo rappresenta un nuovo capitolo della mia vita tennistica. È arrivato il momento di trasmettere ai giovani e ai professionisti le mie conoscenze e la mia esperienza in modo professionale e strutturato".

Lo Schiavone Team Lab, al via a settembre, è orientato alla ricerca di un perfetto equilibrio e combinazione fra componente tecnica e fisica: Per i più giovani il metodo si svilupperà allo Sporting Club Marconi attorno allo 'Schiavone-Bugada System', un progetto studiato per la crescita armonica del bambino in un'unica sessione di lavoro sarà combinata fra tennis ed atletica; per i professionisti, invece, il LAB metterà a disposizione spazio ad hoc all'interno della struttura dell'Aspria Harbour Club Milano, con tutte le condizioni ideali per ottimizzare le performance. (ANSA).