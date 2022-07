Vezzali 'in pedana per dare a sport giuste possibilità'

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Ho cambiato pedana ma ora sono in pedana ogni giorno e combatto per fare entrare lo sport nella cultura degli italiani, per buttarli giù dal divano. Siamo bravissimi a vincere medaglie nonostante nelle palestre ci piova dentro. Sono in pedana per dare allo sport le giuste possibilità", lo ha detto Valentina Vezzali, sottosegretaria alla sport, durante la consegna del premio alla carriera in occasione dell'ATV Tennis Open a Roma. (ANSA).