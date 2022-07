Tennis: con Ford Atp Finals e Next Gen sono carbon neutral

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - La Federazione Italiana Tennis ha raggiunto un accordo di partnership con Ford, che diventa Official Partner delle 2022 Nitto ATP Finals e delle 2022 Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals. La casa automobilistica fornirà i veicoli ufficiali - elettrici e elettrificati - che saranno utilizzati sia a Torino che a Milano per il trasporto di giocatori e staff.

"Abbiamo scelto Ford come partner ufficiale degli eventi di Torino e di Milano poiché condividiamo una visione comune volta al raggiungimento della performance in modo sostenibile - spiega Marco Martinasso, direttore generale di Fit Servizi -. Insieme vogliamo rendere le Nitto Atp Finals una manifestazione che sia completamente carbon neutral". "Mettiamo a disposizione della logistica, per entrambe le manifestazioni sportive, una gamma di modelli a basso impatto ambientale, elettrica ed elettrificata - aggiunge Fabrizio Faltoni, presidente e amministratore delegato di Ford Italia - ribadendo ancora una volta l'impegno di Ford verso una mobilità del futuro più rispettosa dell'ambiente e più pulita, in linea con la nostra strategia che prevede, entro il 2024, l'arrivo di sette nuovi modelli 100% elettrici". (ANSA).