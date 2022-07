Tennis: Wimbledon;Kyrgios a Nadal "guarisci bene, alla prossima"

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Giocatori diversi, personalità diverse. Spero che la tua guarigione proceda bene e speriamo tutti di rivederti in salute - alla prossima volta". E' il messaggio che l'australiano Nick Kyrgios, qualificato per la finale del torneo di Wimbledon dopo il ritiro dell'infortunato Rafael Nadal, ha inviato all'avversario su Instagram. Un bel gesto, visto che tra i due notoriamente non c'è grande simpatia.

Kyrgios e Nadal si sarebbero dovuti affrontare oggi nella semifinale del torneo di Londra ma lo spagnolo, già vincitrice di 22 tornei del Grande Slam, è stato costretto al forfait a causa di uno strappo muscolare all'addome, che mercoledì non gli ha comunque impedito di vincere nei quarti contro Taylor Fritz.

