Tennis: Jabeur, 'fiera di esser tunisina,a casa impazziranno'

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Sono fiera di essere tunisina. E sono sicura che in questo momento in Tunisia la gente stara' impazzendo". Dal centrale di Wimbledon, Ons Jabeur parla dopo aver conquistato la finale del torneo femminile, prima tennista del mondo arabo ad arrivare cosi' lontano in un torneo Slam.

"Voglio essere una fonte di ispirazione - ha aggiunto Jabeur, dopo aver avuto la meglio sulla tedesca Maria - . Voglio vedere sempre piu' giocatori arabi e africani nel circuito". (ANSA).