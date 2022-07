Tennis, Fognini contro Nadal: "Infortunato? Non credete a tutto"

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Fabio Fognini fa 'ironia' su Rafa Nadal, dopo la vittoria dello spagnolo contro Taylor Fritz a Wimbledon. L'azzurro ritiene che lo spagnolo non sia effettivamente afflitto da problemi fisici e che quindi non meriti tutta l'enfasi legata al suo trionfo che gli è valso la qualificazione alla semifinale del torneo londinese. Fognini ha pubblicare una story sul proprio accounti di Instagram, sottolineando chiaramente la parola "infortunato" e accompagnandolo con il seguente messaggio: "Ragazzi, non credete a tutto quello che leggete, PER FAVORE". Nadal sta aspettando di conoscere oggi l'entità del problema muscolare agli addominali.

La sua presenza domani in campo per la semifinale contro Nick Kyrgios è legata alle sue condizioni.