Wimbledon: Garin battuto, Kyrgios in semifinale

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - L'australiano Nick Kyrgios si è qualificato per la prima volta in carriera alla semifinale a Wimbledon, e in assoluto in un torneo dello slam, battendo in tre set nei quarti il cileno Cristian Garin, col punteggio di 6-4, 6-3, 7-6, in due ore e un quarto di gioco.

Il risultato, che proietta il bizzoso giocatore di Canberra verso una semifinale tra il vincente della sfida in corso tra Rafa Nadal e lo statunitense Taylor Fritz, arriva il giorno dopo l'annuncio di una prossima convocazione davanti ad un giudice australiano per difendersi dall'accusa di aver aggredito l'ex fidanzata alla fine dello scorso anno. (ANSA).