Wimbledon, Sinner: 'Sconfitta che mi farà crescere'

"Mi sono goduta la battaglia là fuori, ieri. Voglio portare queste esperienze con me e tornare al campo di allenamento per migliorare. Congratulazioni Novak e grazie a tutti per lo straordinario sostegno di queste ultime settimane". Così su Instragram Jannik Sinner, il giorno dopo l'uscita di scena ai quarti del torneo di Wimbledon, battuto da Novak Djokovic.