Jannik Sinner è stato eliminato nei quarti di finale del torneo di Wimbledon, sconfitto in cinque set da Novak Djokovic. Avanti due partite a zero, l'azzurro ha subito la rimonta del serbo, che si è imposto 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 in oltre tre ore e mezza di gioco.

