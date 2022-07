Tennis: violenza sulla ex fidanzata, denunciato Kyrgios

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Nick Kyrgios, che domani affronterà il cileno Cristian Garin per un posto in semifinale a Wimbledon, è stato denunciato per violenza domestica dalla ex fidanzata. Il prossimo mese il tennista australiano dovrà rispondere delle accuse della propria ex Chaira Passari, davanti ai giudic: in caso di condanna rischia fino a due anni di carcere, secondo The Canberra Times. Il suo avvocato, Jason Moffett, ha confermato che Kyrgios è a conoscenza della denuncia. "Considerata la gravità delle accuse, che il signor Kyrgios valuta con la dovuta serietà, in questo momento non ritiene di dover rilasciare dichiarazioni in merito", le parole del legale del tennista.

