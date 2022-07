Wimbledon: Nakashima battuto, Kyrgios nei quarti di finale

Nick Kyrgios ha battuto lo statunitense Brandon Nakashima cinque set, qualificandosi per i quarti di finale del Torneo di Wimbledon, a Londra. L'australiano di origini greche si è imposto per 4-6, 6-4, 7-6 (7-2), 3-6, 6-2. Ora incontrera' il cileno Garin, che ha battuto l'austrliano De Minaur 2-6 5-7 7-6 6-4 7-6. Anche statunitense Fritz ai quarti Ha battuto l'australiano Kubler in due ore di gioco.

Lo statunitense Taylor Fritz si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Wimbledon, dove affronterà il vincente del match di questa sera tra Rafa Nadal e l'olandese Botic Van De Zandschulp. Fritz, n.11 del tabellone, ha battuto nettamente il suo rivale, l'australiano Jason Kubler col punteggio di 6-3, 6-1, 6-4, in appena due ore di gioco. Finora, lo statunitense non ha perso nemmeno un set nel suo cammino nello slam londinese.