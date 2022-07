Tennis: Wimbledon, Djokovic senza problemi con Kecmanovic

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Novak Djokovic non ha avuto riguardi per il suo compagno di squadra in Coppa Davis, Miomir Kecmanovic, che ha eliminato con il punteggio di 6-0, 6-3, 6-4.

"Ho iniziato molto, molto bene, con molta intensità", ha sottolineato con soddisfazione il serbo, numero 3 del mondo, che ha così siglato la sua 330ma vittoria nel circuito del Grande Slam. Nel prossimo turno di Wimbledon affronterà il sorprendente olandese Tim van Rijthoven (104°), al suo primo torneo del Grande Slam. "Sto giocando sempre meglio man mano che il torneo va avanti. So di poter sempre fare meglio, ma finora tutto bene" ha sottolineato Djokovic. A 35 anni punta al quarto titolo consecutivo a Wimbledon. Meglio di lui solo Pete Sampras, Björn Borg e Roger Federer, che ne hanno messi in fila addirittura incatenati cinque. (ANSA).