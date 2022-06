Wimbledon: Nadal va al secondo turno, passa anche Sonego

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Rafa Nadal ha superato il primo turno del torneo di Wimbledon battendo in quattro set l'argentino Francisco Cerundolo col punteggio di 6-4, 6-3, 3-6, 6-4. Buon esordio per l'azzurro Lorenzo Sonego che è riuscito a battere in cinque set Denis Kudla, statunitense di origini ucraine.

Il piemontese si è imposto col punteggio di 6-7, 6-3, 7-5, 4-6, 6-2 dopo quasi quattro ore di gioco. Al prossimo turno, affronterà il francese Hugo Gaston. (ANSA).