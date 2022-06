Wimbledon: Djokovic esordirà contro il coreano Kwon

(ANSA) - LONDRA, 24 GIU - Effettuato questa mattina il sorteggio per la composizione dei tabelloni della 135/a edizione dei Championships: il campione in carica Novak Djokovic, sei volte vincitore di Wimbledon, lunedì debutterà sul Centrale contro il coreano Soonwoo Kwon, n.75 al mondo. Esordio comodo anche per Rafa Nadal, secondo favorito sui prati londinesi, opposto al primo turno contro l'argentino Francisco Cerundolo.

Reduce da due trionfi consecutivi sull'erba, il finalista 2021 Matteo Berrettini, favorito n.8 e sorteggiato nella parte bassa del tabellone (e l'eventuale incrocio con Djokovic sarebbe solo in finale) inizia la sua corsa sull'erba dell'All England Club contro il 26enne cileno Cristian Garin. Decisamente più insidiosa la prima di Jannik Sinner, favorito n.10: il suo primo avversario sarà il 37enne svizzero Stanislas Wawrinka. (ANSA).