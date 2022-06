Tennis: Camila Giorgi fuori in semifinale a Eastbourne

Camila Giorgi non ce l'ha fatta a raggiungere la finale del torneo di Eastbourne. A battere l'italiana in semifinale è stata la campionessa in carica Jelena Ostapenko, che si è imposta con il punteggio di 6-2 6-2 in un'ora e otto minuti di gioco, conquistando così la 12/a finale in carriera.

Domani, sull'erba del Rothesay International Eastbourne, la lettone vincitrice a Parigi nel 2017 affronterà la due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova, che nella prima semifinale ha sconfitto la brasiliana Beatriz Haddad Maia per 7-6 6-4.