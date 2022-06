Tennis: Eastburne, Serena Williams in semifinale del doppio

(ANSA) - LONDRA, 22 GIU - Serena Williams si è qualificata per le semifinali del torneo di doppio sull'erba di Eastbourne, in coppia con la tunisina Ons Jabeur, battendo la giapponese Shuko Aoyama e la taiwanese Chan Hao-Ching in due set (6-2, 6-4). All'indomani del suo ritorno alle competizioni dopo un anno di pausa, la Williams ha mostrato miglioramenti sia nei riflessi sotto rete che nel servizio. Migliore è stata anche la sua intesa con la compagna, con la quale non aveva mai giocato prima di questo torneo.

"Abbiamo giocato molto meglio insieme oggi, anche se avevamo già giocato bene martedì. Ma oggi Ons mi ha davvero supportato.

L'ho guardata e ho pensato 'wow, è fantastico' ", ha commentato Serena dopo la partita. In semifinale Williams e Jabeur affronteranno la polacca Magda Linette e la serba Aleksandra Krunic. (ANSA).