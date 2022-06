Tennis: Wimbledon; al via le qualificazioni donne

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Scattano le qualificazioni femminili di Wimbledon, terzo Slam del 2022, in corso sui campi in erba di Roehampton (Londra). Lunedì 27 il via al tabellone principale con i match che si disputeranno all'All England Club. Sono tre gli incontri da vincere per accedere al main draw del torneo londinese. A difendere il tricolore Sara Errani, Jessica Pieri e Giulia Gatto-Monticone, Lucrezia Stefanini, Federica Di Sarra e Cristiana Ferrando. (ANSA).