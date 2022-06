Serena Williams un anno dopo, torna e vince nel doppio

A un anno dall'ultimo torneo, Serena Williams, ex regina del tennis mondiale, è tornata in campo questa sera in una sfida doppio. La statunitense, al fianco della tunisina Ons Jabeur, sull'erba del Rothesay International di Eastbourne, nel Sussex, ha battuto il duo formato dalla spagnola Sara Sorribes Tormo e dalla ceca Marie Bouzkova, con il punteggio di 2-6, 6-3, 13-11.