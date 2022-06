Tennis: David Ferrer nominato direttore della Coppa Davis

(ANSA-AFP) - ROMA, 21 GIU - Lo spagnolo David Ferrer, già finalista degli Open di Francia al Roland-Garros, è stato nominato direttore della Coppa Davis dove succede al connazionale Albert Costa, già vincitore del Roland-Garros. Lo ha annunciato il gruppo spagnolo Kosmos, organizzatore di questa competizione.

"Sono molto felice di unirmi al progetto. La Coppa Davis è una competizione unica - ha detto Ferrer, 40 anni, che ha alzato tre volte la coppa d'argento nel suo vecchio formato - Da giocatore, questa è una delle grandi competizioni che vuoi sempre giocare per ciò che rappresenta. Gareggi come squadra, difendi i colori della tua nazione, trascorri una settimana con i tuoi compagni di squadra e l'atmosfera sugli spalti è incredibile ", ha detto Ferrer.

Lo storico format della Coppa Davis, articolato nell'arco dell'intero anno con partite a eliminazione diretta in casa o in trasferta fino alla finale, è stato modificato nel 2019 dopo l'acquisizione della competizione da parte di Kosmos. La fase finale della nuova formula di Coppa Davis, finora giocata in blocco unico a fine stagione, si articola quest'anno in due fasi: una fase a gironi a metà settembre con sedici squadre suddivise in quattro gironi in quattro città, di cui le prime due qualificate ai quarti di finale della fase a eliminazione diretta a fine novembre a Malaga. Le partite non si giocano più in tre set vincenti senza tie-break, ma in due set vincenti con tie-break. (ANSA-AFP).