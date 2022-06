Tennis: Cahill supercoach di Sinner, è il tecnico dei campioni

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Il supercoach dei campioni per Jannik Sinner. A caccia della scalata alla classifica mondiale, l'azzurro del tennis, nei giorni del ritorno in campo dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha costretto al ritiro negli ottavi di finale al Roland Garros contro Andrey Rublev, ha scelto di farsi seguire da Darren Cahill. L'australiano, tecnco di fama mondiale, è stato infatti avvistato sui prati di Eastbourne, tappa del circuito ATP che precede Wimbledon, insieme allo staff di Sinner. E' lui la guida di grande esperienza che Sinner stava cercando da tempo, un ruolo per il quale erano stati fatti in passato i nomi di John McEnroe e Boris Becker. Cahill non ha la popolarità di quelle superstar ma è allenatore di numeri uno, tra cui Hewitt, Agassi e Halep e ora entra a far parte del team di Sinner. Affiancherà Simone Vagnozzi nel progetto di crescita del talento di Sesto Pusteria. Confermato anche il nuovo preparatore fisico, Umberto Ferrara. (ANSA).