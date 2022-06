Queen's: Berrettini batte Paul e vola in semifinale

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Matteo Berrettini avanza in semifinale e continua a difendere il titolo nel torneo sull'erba del Queen's. L'azzurro, numero 10 del ranking mondiale, ha sconfitto in due set l'americano Tommy Paul. Nella prima partita si è imposto 6-4 in rimonta, dopo un inizio difficile a 1-4, mentre la seconda l'ha chiusa con un netto 6-2. In semifinale, Berrettini affronterà l'olandese Botic van de Zandschulp (n.29 Atp). (ANSA).