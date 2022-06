Tennis: Berrettini, 'ho lottato, non volevo perdere'

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Non volevo perdere. Ho lottato, il mio team mi ha aiutato, anche se a tratti li ho maltrattati".

Così il tennista romano Matteo Berrettini dopo la vittoria agli ottavi del torneo Queen's di Londra.

"Sono contento di aver vinto. Ma complimenti a Kudla, ha giocato una buona partita e per la maggior parte delle volte ha meritato di vincere", ha continuato Berrettini.

"Quanto ha aiutato il pubblico? Ho sentito molto il sostengo, sin dalla prima partita dell'anno scorso, per questo mi piace venire qui. Spero che questa serie non sia finita", ha concluso il campione in carica del torneo.