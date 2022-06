Tennis: Queen's, Berrettini punta al bis

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Sono passati 6 anni dall'ultima doppietta al Queen's, con le vittorie consecutive numero 4 e 5 di Andy Murray. Ora il campione in carica del torneo di tennis londinese, Matteo Berrettini, spera di riuscire a replicare l'impresa e confermare il titolo.

Una missione non impossibile, soprattutto dopo l'eliminazione di Casper Rudd e dopo la vittoria in due set di Berrettini contro Daniel Evans, specialista sull'erba. Gli esperti di Sisal vedono l'azzurro come principale favorito, con una quota di 3,50. Subito dietro di lui c'è il croato Marin Cilic, numero 17 al mondo, che al Queen's era stato vittorioso nel 2018: un suo secondo titolo a Londra viene offerto a 4,00.

Altro rivale temibile per Berrettini è il bulgaro Grigor Dimitrov, che all'esordio ha eliminato il finalista dell'anno scorso Cameron Norrie: Dimitrov è oggi numero 22 del ranking Atp e un suo trionfo al Queen's si gioca a 7,50