'Nadal presto papà', in arrivo il primo figlio

Continua il momento d'oro per Rafa Nadal. Dopo aver vinto il suo 14/o Roland Garros, il tennista spagnolo, a 36 anni, diventerà papà per la prima volta. La voce circolava da settimane, ma stavolta la rivista spagnola Hola! conferma che Maria Francisca Mery Perellò, la moglie 33enne del campione maiorchino sarebbe quindi in dolce attesa. I due sono sposati da 3 anni e fidanzati da 18. Per il momento non arrivano conferme ufficiali da parte di Nadal, ma le foto pubblicate da Hola! mostrano una "evidente silhouette premaman in costume da bagno", notizia ripresa anche dagli media come il quotidiano Marca.

Intanto i due si stanno godendo il successo al Roland Garros al largo di Maiorca con un gruppo di amici a bordo del catamarano di Nadal.

Nel terzetto d'oro del tennis, Nadal è l'unico a non avere figli. Novak Djokovic ne ha due, Roger Federer quattro. Non molto tempo fa, Nadal aveva parlato al quotidiano inglese Sun del tema figli: "Mi piacerebbe averli: maschi e femmine. Ma vi dico anche che la realtà è che gli anni continuano a passare, vorrei iniziare a fare tutto questo quando la mia vita sportiva me lo permetterà. Non so se viaggiare tutto l'anno e avere figli sia l'ideale. Se verranno dei bambini, ci sarà un cambiamento. È qualcosa che accadrà probabilmente in futuro perché lo vogliamo entrambi".