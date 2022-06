Tennis: Sinner annuncia rientro, 'ci vediamo a Eastbourne'

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Jannik Sinner, costretto al ritiro negli ottavi del Roland-Garros il 30 maggio a causa di un dolore al ginocchio, tornerà in gara al torneo su erba di Eastbourne (20-25 giugno) poco prima di Wimbledon, ha annunciato lo stesso giocatore.

"Ciao a tutti (...) il mio abbandono al Roland-Garros è stato molto frustrante, ma volevo dirvi che il mio ginocchio sta meglio e che con il mio staff mi sto preparando per Eastbourne.

Non vedo l'ora di ritrovarmi sull'erba" ha scritto l'altoatesino sui social. Al Roland-Garros, ha spiegato il 20enne, ha sentito "qualcosa di strano e molto doloroso" al ginocchio sinistro durante un servizio che lo ha costretto al ritiro contro il russo Andrey Rublev.

Finora Sinner ha giocato nel tabellone principale solo una volta a Wimbledon, l'anno scorso, quando venne eliminato al primo turno dall'ungherese Marton Fucsovics. (ANSA).