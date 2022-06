Tennis: Queen's, Musetti si infortuna ed abbandona

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Esordio amaro per Lorenzo Musetti al torneo del Queen's. Il tennista carrarese ha abbandonato il match con il kazako Alexander Bublik in avvio di secondo set a causa di un infortunio muscolare. Aveva perso il primo con il punteggio di 3-6.

In un cambio di direzione, Musetti è scivolato sull'erba ed ha improvvisamente aperto il compasso delle gambe, cadendo. Si è rialzato con l'aiuto dell'avversario, ma dolorante alla coscia sinistra. Nonostante l'intervenuto il fisioterapista, l'azzurro ha quindi lasciato il campo. (ANSA).