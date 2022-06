Tennis: britannica Raducanu in forse per Wimbledon

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Emma Raducanu, vincitrice dell'ultimo US Open, non è certa di poter giocare a Wimbledon, tra meno di tre settimane, dopo il suo ritiro per infortunio nel primo turno del torneo WTA di Nottingham. La 19enne britannica ha gettato la spugna dopo 33 minuti ed un massaggio al fianco sinistro, per un possibile problema muscolare.

"Non sono sicura di cosa sia successo. È un infortunio davvero strano", ha detto Raducanu in una conferenza stampa.

"Wimbledon? Non ne ho idea. Primo devo vedere cosa dicono gli esami" ha aggiunto parlando del torneo in programma dal 27 giugno al 10 luglio. Questo è il suo terzo ritiro dal suo debutto da senior un anno fa, alla precedente edizione del torneo di Nottingham. Aveva già dovuto lasciare prematuramente a Guadalajara a febbraio ed a Roma il mese scorso. (ANSA).