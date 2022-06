Berrettini: 'Contento di tornare, ma non sarà semplice'

"La preparazione va bene. Sono contento di essere qua, fa sempre piacere tornare in un posto dove in passato ho giocato bene". Così Matteo Berrettini, alla vigilia del ritorno in campo al torneo sull'erba di Stoccarda, dove riparte oltre due mesi dopo l'operazione alla mano destra.

"L'erba è una superficie su cui mi adatto bene, il mio tennis funziona. L'ultima partita che ho giocato su questa superficie, ne parlavo con il mio team qualche giorno fa, è la finale di Wimbledon...", ha aggiunto il tennista romano, in un'intervista a SuperTennis.

"Ho tanta voglia di tornare ma so che non sarà semplice perché l'infortuno è stato complicato da risolvere - ha proseguito Berrettini -. Ho perso un po' di forza, la sensibilità non è ancora al 100% ma sto bene. La cosa più difficile è sicuramente ritrovare il ritmo torneo ma mi sento pronto. E' importante giocare quante più partite possibile a Stoccarda e poi al Queen's".