Tennis: Nadal, "futuro? Se il piede sta bene vado avanti"

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Se il piede sta bene mi piace continuare. Una vittoria o una sconfitta non cambiano il mio modo di vedere il futuro": così Rafael Nadal ai microfoni di Sky Sport 24 il giorno dopo la vittoria del 14/o Roland Garros.

La condizione del piede sinistro (Nadal soffre della sindrome di Müller-Weiss, ndr) sarà l'ago della bilancia. "Queste due settimane sono state bellissime ma anche difficili - aggiunge - non posso giocare sempre con l'anestesia, non si puo' fare sempre. Vediamo che succede, io voglio trovare una soluzione".

(ANSA).