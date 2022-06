Nadal superstar, passerella sotto la Tour Eiffel

Il giorno dopo il trionfo al Roland Garros, Rafael Nadal si è svegliato di buon mattino per farsi fotografare con la Musketeers Cup in giro per la capitale francese. E' la 14/a volta che accade. Dopo essersi fatto ritrarre in tutti i punti d'interesse di Parigi, compreso il ponte Alessandro III, che attraversa la Senna, lo spagnolo ha fatto passerella sotto la Torre Eiffel. Nadal, come riporta Marca, oggi tornerà nella 'sua' Maiorca, da dove si trasferirà a Barcellona per essere sottoposto a un trattamento di radiofrequenza nel tentativo di prolungare il più possibile la propria carriera sportiva.

Nonostante al Roland Garros sia sceso in campo grazie a delle infiltrazioni, per via del persistente dolore al piede sinistro, il maiorchino è stato capace di imporsi nuovamente a due anni di distanza dall'ultimo trionfo. Nadal, nella strada verso il successo, si è messo alle spalle quattro esponenti della top 10: Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Akexander Zverev e Casper Ruud.