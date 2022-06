Parigi: Garcia-Mladenovic vincono il doppio femminile

Caroline Garcia e Kristina Mladenovic hanno vinto il torneo di doppio del Roland-Garros, sei anni dopo la prima volta, battendo in tre set nella finale le statunitensi Coco Gauff, finalista ieri nel singolare, e Jessica Pegula, col punteggio di 2-6, 6-3, 6-2. Le francesi, che dopo essersi divise nel 2017 erano tornate a fare coppia a inizio stagione in Australia, dopo aver perso il primo set hanno cominciato la rimonta grazie anche il totale sostegno del pubblico e si sono imposte nei due successivi, chiudendo in poco meno di due ore di gioco.