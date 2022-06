Tennis: Zverev si ritira, Nadal in finale a Parigi

Alexander Zverev è costretto al ritiro e Rafa Nadal conquista la finale del torneo del Roland Garros. Il match era stato sospeso per l'infortunio del tennista tedesco sul punteggio di 7-6 6-6. Dopo il medical time out Zverev, che era uscito in lacrime, non è potuto tornare in campo ed è stato decretato il risultato a tavolino.