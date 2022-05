Parigi; Gauff in semifinale, affronterà Trevisan

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Sarà la 18enne Coco Gauff ad affrontare l'azzurra Martina Trevisan in una semifinale del Roland Garros. La statunitense, n.23 al mondo, ha battuto in due set, col punteggio di 7-5, 6-2, la connazionale Sloane Stephens, e anche per lei si tratta della prima semifinale in carriera di un torneo dello slam. (ANSA).