Djokovic e Zverev ai quarti del Roland Garros

Novak Djokovic regola in tre set (6-1, 6-3, 6-3) l'argentino Diego Schwartzmann e va ai quarti del torneo del Roland Garros. Il serbo n.1 al mondo attende, per conoscere il suo avversario, l'esito dell'incontro tra Rafa Nadal e il canadese Felix Auger-Aliassime.

Il tedesco Alexander Zverev, testa di serie n.3, si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros battendo lo spagnolo Bernabé Zapata per 7-6 (13-11) 7-5 6-3 in un incontro degli ottavi di finale.