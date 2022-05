Roland Garros: Nadal al 3/o turno, 300 vittorie in Slam

Rafael Nadal risponde prontamente a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, qualificandosi per il terzo turno del Roland Garros 2022. Nel match della sessione serale il maiorchino ha sconfitto il francese Corentin Moutet, numero 139 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-3 6-1 6-2 dopo poco più di due ore di gioco.

Con questa di stasera per Nadal sono 300 vittorie Slam, 107 al Roland Garros.