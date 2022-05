Roland Garros: Trevisan al 3/o turno, polacca Linette ko

Procede Martina Trevisan che approda al terzo turno del Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. La 28enne mancina di Firenze, n.59 WTA ("best ranking"), reduce dal primo titolo WTA conquistato a Rabat proprio alla vigilia dello Slam francese, dopo aver "asfaltato" al primo turno la britannica Harriet Dart, n.111 del ranking, ha battuto 63 62, in un'ora e 18 minuti di partita, la polacca Magda Linette, n.52 WTA, all'ottavo Roland Garros (due terzi turni per lei, 2017 e 2021), che all'esordio aveva eliminato a sorpresa la tunisina Ons Jabeur, n.6 del ranking e del seeding.