Roland Garros: infortunio al polpaccio, Fognini si ritira

Finisce nel peggiore dei modi, con un infortunio ed un ritiro il torneo di Fabio Fognini, uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Il 35enne di Arma di Taggia, n.51 ATP, dopo aver regolato in tre set all'esordio l'australiano Alexei Popyrin, n.102 del ranking, ha lasciato via libera all'olandese Botic Van de Zandschulp, n.29 ATP e 26esima testa di serie, sul punteggio di 64 76(2) 3-2 (40-15) per il suo avversario, dopo poco più di due ore di gioco, a causa di un infortunio al polpaccio destro. L'olandese, alla sua seconda presenza a Parigi, per la prima volta approda dunque al terzo turno.